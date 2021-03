Meloni riceve Letta a Montecitorio: «Siamo l’unica opposizione, ci aspettiamo dialogo» (Di martedì 30 marzo 2021) È stato «un incontro positivo» quello tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta. La leader di FdI ha ricevuto il segretario del Pd negli uffici del suo partito a Montecitorio, dove i due si sono confrontanti per circa un’ora sui temi della pandemia, del rilancio economico, delle riforme e del corretto funzionamento delle istituzioni. Meloni e Letta a colloquio per un’ora L’incontro, che Letta aveva chiesto dopo il suo arrivo alla segreteria Pd, «rientra – ha fatto sapere Meloni al termine del colloquio – nel rapporto di normale dialettica tra maggioranza e opposizione. Fratelli d’Italia, infatti, è l’unico partito all’opposizione del governo Draghi. E il Pd è il partito che oggi incide in maniera molto rilevante nel governo e nella ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 marzo 2021) È stato «un incontro positivo» quello tra Giorgiaed Enrico. La leader di FdI ha ricevuto il segretario del Pd negli uffici del suo partito a, dove i due si sono confrontanti per circa un’ora sui temi della pandemia, del rilancio economico, delle riforme e del corretto funzionamento delle istituzioni.a colloquio per un’ora L’incontro, cheaveva chiesto dopo il suo arrivo alla segreteria Pd, «rientra – ha fatto sapereal termine del colloquio – nel rapporto di normale dialettica tra maggioranza e. Fratelli d’Italia, infatti, è l’unico partito all’del governo Draghi. E il Pd è il partito che oggi incide in maniera molto rilevante nel governo e nella ...

