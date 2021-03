Maxi rissa dopo l’appuntamento sui social | chi è accusato di tentato omicidio?

(Di martedì 30 marzo 2021) Individuato e denunciato perl’aggressore del 19enne di Fiumicino, accoltellato e colpito con un manganello, durante unaavvenuta nel pomeriggio di domenica all’Isola Sacra. Il responsabile, un ragazzo di 18 anni, è stato rintracciato dalla polizia di Statouna indagine nelle ore successive. Gli inquirenti, ascoltando la vittima e studiando i tabulati telefonici, hanno identificato e denunciato altri nove giovani, tre dei quali minorenni. I fatti. Tutto è andato in scena in via Italo Gismondi, all’Isola Sacra. I giovani, tutti residenti nel comune aeroportuale, si erano insultati sui, sull’app HouseParty per diversi giorni. Discussioni, minacce, violenze verbali. Il ragazzo,l’aggressione, era poi scappato a bordo di ...

