Maurizio Costanzo Show, secondo appuntamento: ecco gli ospiti (Di martedì 30 marzo 2021) secondo appuntamento con Il Maurizio Costanzo Show. ecco gli ospiti della serata Domani sera, mercoledì 31 marzo, in seconda serata andrà in onda il secondo appuntamento con il Maurizio Costanzo Show. Tra gli ospiti del giornalista tre influencer: il vincitore del Grande Fratello Vip nonché opinionista dell’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi, già ospite del primo appuntamento dello Show, mercoledì scorso. E ancora: Beatrice Valli, influencer amatissima e dolce compagna di Marco Fantini. I due presto si sposeranno, pandemia permettendo. Hanno tre figli: Alessandro, Bianca e Azzurra. Poi ci sarà Giulia De Lellis, compagna di Carlo Gussalli ... Leggi su 361magazine (Di martedì 30 marzo 2021)con Ilglidella serata Domani sera, mercoledì 31 marzo, in seconda serata andrà in onda ilcon il. Tra glidel giornalista tre influencer: il vincitore del Grande Fratello Vip nonché opinionista dell’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi, già ospite del primodello, mercoledì scorso. E ancora: Beatrice Valli, influencer amatissima e dolce compagna di Marco Fantini. I due presto si sposeranno, pandemia permettendo. Hanno tre figli: Alessandro, Bianca e Azzurra. Poi ci sarà Giulia De Lellis, compagna di Carlo Gussalli ...

Advertising

prestia_fabio : RT @tvblogit: Qui tutte le anticipazioni ?? @SebastianoCasc1 ??? #MaurizioCostanzoShow - Liliwhities : RT @Bellasocio_TZ: 22:30-23-30 ISOLA OFF 15 stop work 23:45 MAURIZIO COSTANZO SHOW A perché si deve anche dormire? #tzvip - Emily27406106 : RT @AversaF88: Praticamente Mercoledì sera is the new Sabato sera...arriveremo alla fine ubriachi di sonno?? Dalle 22:30 alle 23:30 ci sar… - iamawhatiam : RT @infotommizorzi: NEWS | Tommaso sarà ospite fisso al Maurizio Costanzo Show! #tzvip - TeamElia3 : RT @infotommizorzi: NEWS | Tommaso sarà ospite fisso al Maurizio Costanzo Show! #tzvip -