Maurizio Costanzo Show | ospiti di mercoledì 31 marzo | reunion Buona Domenica

(Di martedì 30 marzo 2021) Domani,31, andrà in onda una nuova puntata delcon tantie unaspeciale con il cast di. Domani,312021, andrà in onda in seconda serata la seconda puntata dell’ultima stagione del ““. Il celebre giornalista ospiterà diversi personaggi famosi e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

DOPO L'ECCELLENTE ESORDIO DELLA SCORSA SETTIMANA DOMANI, MERCOLEDI' 31 MARZO, IN SECONDA SERATA SU CANALE5 APPUNTAMENTO CON l'INFORMAZIONE E L'INTRATTENIMENTO FIRMATO "SHOW" OSPITI SUL PALCO: IL VICEDIRETTORE DEL CORRIERE DELLA SERA E SCRITTORE MASSIMO GRAMELLINI CHE, INSIEME AL PADRONE DI CASA, RIFLETTE SUL FENOMENO INFLUENCER INSIEME A TRE WEB ...Emanuela Minucci per 'la Stampa' enrico vaimeIeri sera, per un minuto,ha di nuovo fatto notte con il suo amico Enrico Vaime. Per sessanta secondi sono tornati a ridere insieme con Fiorello in un irresistibile ...Domani, mercoledì 31 marzo, andrà in onda una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show con tanti ospiti e una reunion speciale con il cast di Buona Domenica. Domani, mercoledì 31 marzo 2021, andrà in ...Il conduttore televisivo Pierluigi Diaco ha lasciato di recente la storica emittente radiofonica Rtl 102.5. Sarà tra gli speaker di Radio 2.