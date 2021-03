Materazzi: “Inter padrona del proprio destino, ma col Covid mai dire mai…” (Di martedì 30 marzo 2021) Il sogno scudetto non è più una chimera per l'Inter. I nerazzurri hanno sei punti di vantaggio sul Milan, ma con una partita da recuperare. Inoltre il vantaggio negli scontri diretti gioca ancora a favore della formazione di Antonio Conte.caption id="attachment 1107829" align="alignnone" width="3672" Romelu Lukaku, Inter (Getty Images)/captionPRONOSTICOMa l'Inter può resistere fino alla fine con il suo ritmo infernale? Secondo Marco Materazzi è possibile. L'ex difensore nerazzurro ne ha parlato a GQ Italia: "La squadra gode di una posizione invidiabile, in tante vorrebbero essere al suo posto. L’Inter ha in mano il proprio destino. Fortunatamente, o sfortunatamente, non ci sono le coppe, ma restano comunque partite molto toste da giocare. E poi, ... Leggi su itasportpress (Di martedì 30 marzo 2021) Il sogno scudetto non è più una chimera per l'. I nerazzurri hanno sei punti di vantaggio sul Milan, ma con una partita da recuperare. Inoltre il vantaggio negli scontritti gioca ancora a favore della formazione di Antonio Conte.caption id="attachment 1107829" align="alignnone" width="3672" Romelu Lukaku,(Getty Images)/captionPRONOSTICOMa l'può resistere fino alla fine con il suo ritmo infernale? Secondo Marcoè possibile. L'ex difensore nerazzurro ne ha parlato a GQ Italia: "La squadra gode di una posizione invidiabile, in tante vorrebbero essere al suo posto. L’ha in mano il. Fortunatamente, o sfortunatamente, non ci sono le coppe, ma restano comunque partite molto toste da giocare. E poi, ...

