Masters1000 Miami, Sinner-Ruusuvuori: inizio rinviato in Florida! Causa incredibile… (Di martedì 30 marzo 2021) Una situazione decisamente inattesa quella che si è verificata poco prima che il match, valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Miami, tra Jannik Sinner ed Emil Ruusuvuori, avesse inizio. La partita, infatti, prevista per le ore 17.00 italiane sul campo 1 del torneo in Florida è stata rinviata per problemi tecnici. Un malfunzionamento del "Hawk-Eye" (occhio di falco), tecnologia usata per valutare l'in-out della palla, ha costretto gli organizzatori a far rientrare i due tennisti negli spogliatori, con Sinner che si è lasciato scappare anche un sorriso. Un episodio davvero incredibile che capita in un contesto nel quale non sono presenti i giudici di linea, sostituiti proprio dal citato occhio di falco che, a quanto pare, oggi ha deciso di fare "i capricci".

