Masters1000 Miami | Sinner-Ruusuvuori | inizio rinviato! Causa incredibile…

(Di martedì 30 marzo 2021) Una situazione decisamente inattesa quella che si è verificata poco prima che il match, valido per gli ottavi di finale deldi, tra Janniked Emil. La partita, infatti, prevista per le ore 17.00 italiane sul campo 1 del torneo in Florida è stata rinviata per problemi tecnici. Un malfunzionamento del “Hawk-Eye” (occhio di falco), tecnologia usata per valutare l’in-out della palla, ha costretto gli organizzatori a far rientrare i due tennisti negli spogliatori, conche si è lasciato scappare anche un sorriso. Un episodio davvero incredibile che capita in un contesto nel quale non sono presenti i giudici di linea, sostituiti proprio dal citato occhio di falco che, a quanto pare, oggi ha deciso di fare “i capricci”. Per le lungaggini tecniche, quindi, la partita ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Masters1000 Miami

Missione compiuta per Lorenzo Musetti : l'azzurrino ha conquistato l'accesso al terzo turno deldibattendo il francese Benoit Paire (n.33 del ranking). Un match decisamente particolare, soprattutto per l'atteggiamento del francese non propriamente "ortodosso" in campo . Il ...Esordio amaro per Fabio Fognini che deve arrendersi al secondo turno deldia Sebastian Korda . Il giovane statunitense è riuscito a spuntarla sul tennista di Arma di Taggia con il punteggio di 1 - 6 6 - 4 6 - 2 . Al prossimo turno per l'americano si ...La tecnologia ferma il torneo “Miami Open”, primo ATP Masters 1000 stagionale, proprio mentre stava per scendere in campo Jannik Sinner. Il giovane azzurro avrebbe dovuto iniziare pochi minuti fa il ...Sonego-Tsitsipas è un match valido per gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Miami: analisi, pronostici, diretta tv e streaming. Primo ottavo di finale in un Masters 1000 sul cemento per ...