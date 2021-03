Masters1000 Miami, quante posizioni guadagnerebbe Jannik Sinner battendo Ruusuvuori (Di martedì 30 marzo 2021) Giornata di ottavi di finale al Masters 1000 di Miami e ritorna in campo Jannik Sinner. L’altoatesino affronterà questo pomeriggio il finlandese Emil Ruusuvuori, numero 83 della classifica mondiale. Certamente è una grande occasione per il giovane azzurro di raggiungere i quarti di finale sul cemento della Florida e di guadagnare ulteriori posizioni nel ranking ATP. Con la vittoria su Khachanov nel terzo turno, Sinner è già entrato tra i primi trenta del mondo, portandosi all’attuale ventottesima posizione, che è anche il best ranking per l’altoatesino. Una vittoria contro Ruusuvuori permetterebbe a Jannik di salire di altri due posti, superando anche il russo Aslan Karatsev, eliminato ieri dall’americano Sebastian Korda. Nell’eventuale quarto di ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021) Giornata di ottavi di finale al Masters 1000 die ritorna in campo. L’altoatesino affronterà questo pomeriggio il finlandese Emil, numero 83 della classifica mondiale. Certamente è una grande occasione per il giovane azzurro di raggiungere i quarti di finale sul cemento della Florida e di guadagnare ulteriorinel ranking ATP. Con la vittoria su Khachanov nel terzo turno,è già entrato tra i primi trenta del mondo, portandosi all’attuale ventottesima posizione, che è anche il best ranking per l’altoatesino. Una vittoria contropermetterebbe adi salire di altri due posti, superando anche il russo Aslan Karatsev, eliminato ieri dall’americano Sebastian Korda. Nell’eventuale quarto di ...

