Masters1000 Miami, i precedenti tra Sinner e Ruusuvuori. L'azzurro ha un brutto ricordo… (Di martedì 30 marzo 2021) Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, dove oggi affronterà il finlandese Emil Ruusuvuori. L'altoatesino è reduce dalla battaglia di oltre tre ore contro Karen Khachanov e ha certamente una grande occasione di conquistare l'accesso ai quarti, visto che parte favorito contro il numero 83 del mondo. Ruusuvuori, però, ha vinto l'unico precedente che si è giocato. Bisogna tornare all'inizio della scorsa stagione e al Challenger di Canberra. Era un match di secondo turno ed il finlandese si impose in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo poco più di un'ora di gioco. Fu una brutta prestazione da parte dell'altoatesino, ma da quel match è cambiato tantissimo. Sinner con una vittoria salirebbe ora al numero 26 del mondo, con la Top-20 sempre più vicina.

