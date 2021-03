Masters 1000 Miami 2021, Sinner da urlo: vola nella Race e fa sognare il tennis italiano (Di martedì 30 marzo 2021) Jannik Sinner raggiunge i quarti di finale del Masters 1000 di Miami 2021 e fa sognare il tennis italiano. Grazie alla vittoria ai danni di Ruusuvuori, il giovane altoatesino ha ottenuto un risultato riuscito nella storia solamente a tre azzurri. Cristiano Caratti, Diego Nargiso e Fabio Fognini sono stati infatti gli unici giocatori capaci di spingersi fino ai quarti di finale nel torneo che si disputa in Florida. Dei tennisti sopracitati, solamente Fognini è riuscito ad approdare in semifinale, nel 2017. Tuttavia, Sinner ha tutte le carte in regola per emularlo, complice un tabellone che gli sorride. Jannik sfiderà infatti il vincente del match Fritz-Bublik per un posto nel penultimo atto del torneo. ... Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) Jannikraggiunge i quarti di finale deldie fail. Grazie alla vittoria ai danni di Ruusuvuori, il giovane altoatesino ha ottenuto un risultato riuscitostoria solamente a tre azzurri. Cristiano Caratti, Diego Nargiso e Fabio Fognini sono stati infatti gli unici giocatori capaci di spingersi fino ai quarti di finale nel torneo che si disputa in Florida. Deiti sopracitati, solamente Fognini è riuscito ad approdare in semifinale, nel 2017. Tuttavia,ha tutte le carte in regola per emularlo, complice un tabellone che gli sorride. Jannik sfiderà infatti il vincente del match Fritz-Bublik per un posto nel penultimo atto del torneo. ...

