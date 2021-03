Martusciello | “Gli ultimi colpi per Maresca | Forza Italia | Renziani e Pd”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCi si aspettava che fosse il centrosinistra, in queste ore, a disegnare il perimetro della propria coalizione col tanto auspicato “preambolo” che il segretario del Pd, Marco Sarracino, si è incaricato di far pervenire agli alleati. Invece, all’indomani dell’ennesimo invito giunto da Antonio Tajani di tenersi buoni in attesa delle nuove nomine nei coordinamenti cittadino e regionale, è stato l’eurodeputato diFulvioa prendere matita e righello e a disegnare i confini entro i quali vorrebbe che scaturisse il candidato sindaco del centrodestra a Napoli. Evidentemente, ricordando una vecchia regola di tattica militare: prima di una tregua, sparare più di prima per conquistare quante più posizioni possibile. E quindi. Questo è ildi giornata: “Alle elezioni, ...