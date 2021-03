Marta Novello accoltellata mentre faceva jogging: svolta nelle indagini (Di martedì 30 marzo 2021) Marta Novello è il nome della ragazza accoltellata pochi giorni fa. Finalmente le indagini sembrano condurre a una pista. L’aggressione avvenuta 8 giorni fa ha scosso profondamente la comunità e ha lasciato tutti senza parole. Un 15 ha aggredito la ragazza con ben 23 coltellata. Un gesto all’apparenza immotivato e dall’inspiegabile furia violenta. Ad oggi la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 30 marzo 2021)è il nome della ragazzapochi giorni fa. Finalmente lesembrano condurre a una pista. L’aggressione avvenuta 8 giorni fa ha scosso profondamente la comunità e ha lasciato tutti senza parole. Un 15 ha aggredito la ragazza con ben 23 coltellata. Un gesto all’apparenza immotivato e dall’inspiegabile furia violenta. Ad oggi la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

