Mario Draghi si è vaccinato contro il Covid | al premier prima dose di Astrazeneca

Leggi su open.online

(Di martedì 30 marzo 2021) È arrivato anche il turno delche questa mattina si èil Coronavirus. Ilassieme a sua moglie ha ricevuto nell’hub di Termini il vaccino di, come aveva anticipato nelle scorse conferenze stampa a palazzo Chigi, quando aveva annunciato che si sarebbe prenotato attendendo il giorno stabilito nella campagna di vaccinazione di Regione Lazio. Leggi anche:alle Regioni: «Ne usciamo solo se siamo sinceri». Bonaccini: «Sui vaccini non è mancata l’organizzazione, ma le dosi» Oggi faccia a faccia trae le Regioni per serrare le fila sui vaccini: riaperture solo da metà aprile, ma in giallo rafforzato Salvini insiste: «Ingiusto tenere chiuso se tante città ...