Maria De Filippi e D’Urso, un addetto ai lavori fa delle rivelazioni: “Ecco quello che viene chiesto agli ospiti di Barbara” (Di martedì 30 marzo 2021) C’è davvero maretta tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso? Nelle ultime ore si continua a parlare della presunta rivalità tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso. Ricordiamo che settimane fa Dagospia aveva parlato di un presunto veto della professionista pavese e la successiva denuncia della Fascino a Pietro delle Piane e il rimprovero alla conduttrice napoletana. Nell’ultimo numero del magazine Nuovo Tv è contenuto un articolo in cui si parla di ‘guerra dietro i sorrisi’ ed ha intervistato un ex autore del Biscione. Il periodico diretto da Riccardo Signoretti ha anche chiamato in causa un addetto ai lavori, secondo il quale agli ospiti di Lady Cologno, gli autori ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 30 marzo 2021) C’è davvero maretta traDe? Nelle ultime ore si continua a parlare della presunta rivalità traDe. Ricordiamo che settimane fa Dagospia aveva parlato di un presunto veto della professionista pavese e la successiva denuncia della Fascino a PietroPiane e il rimprovero alla conduttrice napoletana. Nell’ultimo numero del magazine Nuovo Tv è contenuto un articolo in cui si parla di ‘guerra dietro i sorrisi’ ed ha intervistato un ex autore del Biscione. Il periodico diretto da Riccardo Signoretti ha anche chiamato in causa unai, secondo il qualedi Lady Cologno, gli autori ...

