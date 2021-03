Marano, tragedia sfiorata: crolla muro in pieno centro (Di martedì 30 marzo 2021) Momenti di paura si sono vissuti a Marano. Un muro perimetrale, altro più di cinque metri, è crollato in via Casa Criscio. A darne notizia è Il Mattino. Il cedimento si è verificato, poco fa, intorno alle 15. Non ci sono vittime o feriti. Sul posto sono accorsi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 30 marzo 2021) Momenti di paura si sono vissuti a. Unperimetrale, altro più di cinque metri, èto in via Casa Criscio. A darne notizia è Il Mattino. Il cedimento si è verificato, poco fa, intorno alle 15. Non ci sono vittime o feriti. Sul posto sono accorsi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

