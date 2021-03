Mara Venier non ha iniziato come conduttrice | ecco cosa faceva prima

Leggi su kronic

(Di martedì 30 marzo 2021) Perl’esperienzaè cominciata in seguito ad un altro tipo di percorso,tutt’altro(Gettyimages)di diventare una delle regine della televisione? In molti si chiedono da dove sia partito il percorso dellaromana, e con giusta ragione. Diventato un volto iconico del piccolo schermo, la Ziafa compagnia a milioni di italiani ormai da anni, riuscendo a creare una grande empatia con il pubblico ma anche con gli ospiti che ogni domenica passano nei salotti Rai per lasciarsi andare ad una chiacchierata in sua compagnia. Il tutto per la gioia ...