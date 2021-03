Mara Venier, ammira incantata: “Quanto sei bella!” (Di martedì 30 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La conduttrice Mara Venier non ha potuto che restare totalmente incantata, condividendo immagini con i suoi fan sui social. Mara Venier non ha potuto nascondere sui social una sua grandissima contentezza, e soprattutto grande ammirazione nei confronti della città in cui vive. La Venier è uno dei personaggi più amati della televisione del nostro paese, Leggi su youmovies (Di martedì 30 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La conduttricenon ha potuto che restare totalmente, condividendo immagini con i suoi fan sui social.non ha potuto nascondere sui social una sua grandissima contentezza, e soprattutto grandezione nei confronti della città in cui vive. Laè uno dei personaggi più amati della televisione del nostro paese,

Advertising

MarioManca : Ilary spoilera Parasite Island come Mara Venier spoilerò Playa Desnuda e Simona Ventura spoilerò Playa Soledad. #isola - angerollseyes : Mara Venier che ride. ormai è un rito quando non voglio commentare. Addio - Iamdavide28 : @carmelitadurso @QuiMediaset_it @domenicalive @Fanclub_dUrso dovreste inziare prima, perché altrimenti Mara venier… - iperico1976 : @revneD88 Cambio radicale in tre mesi . Lui combatteva la propaganda mediatica esagerata , adesso è diventato la… - marteizzando : @lunastortva Al tra poco 'la mia storia da mara Venier' caduta a terra???? -