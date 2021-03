Mancini “Lituania sarà molto chiusa e non ci concederà spazi”

(Di martedì 30 marzo 2021) VILNIUS () (ITALPRESS) – “Le insidie sono quelle del campo, perchè non siamo abituati a questo terreno di gioco, ma anche unachee non citanti”. Così il commissario tecnico della Nazionale, Roberto, alla vigilia di-Italia, gara in programma domani e valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Domani potrebbe fare il suo debutto il brasiliano Toloi. “C’è questa possibilità, è stato con noi una settimana e ci siamo conosciuti meglio”, spiega il Mancio che poi torna sulla, reduce dal ko di misura in casa della Svizzera. “E’ una squadrafisica che difende bene e gioca in casa, la Svizzera ha avuto tante occasioni ...

... ma anche unache sarà molto chiusa e non ci concederà molti spazi', ha affermato il Ct dell'Italiain conferenza. Avversario da non sottovalutare la, nonostante la ..."Chiudere a nove punti sarebbe ottimo: abbiamo avuto tre partite in pochi giorni, con tanti viaggi. L'insidia e' il campo sintetico". Lo dice Roberto, ct azzurro, alla vigilia di- Italia, terza partita di qualificazione ai Mondiali 2022.ora e' a 24 risultati utili consecutivi, uno in meno del primato di Marcello Lippi. "...Così il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, alla vigilia di Lituania-Italia, gara in programma domani e valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Domani potrebbe fare il suo ...Vilnius, 30 mar. - (Adnkronos) - "E' una squadra molto fisica che difende bene e gioca in casa". Il ct azzurro Roberto Mancini descrive così la Lituania, squadra avversaria degli azzurri domani a Viln ...