Mancini: «Fondamentale fare 9 punti. Florenzi e Verrati a casa? Vi spiego…» (Di martedì 30 marzo 2021) Roberto Mancini ha parlato anche ai canali ufficiali dell’Italia dopo la conferenza stampa di vigilia del match contro la Lituania Roberto Mancini ha parlato ai canali ufficiali dell’Italia dopo la conferenza stampa di vigilia del match contro la Lituania. «Tornare a casa con il punteggio pieno sarebbe molto importante, sono state tre partite in un momento della stagione molto faticoso. fare 9 punti sarebbe una cosa ottima. Sarà una partita simile a quelle dei giorni scorsi. L’insidia è il campo sintetico, vedremo come reagiranno i ragazzi». Florenzi E VERRATTI – «Purtroppo con così tante partite è possibile che succeda qualcosa. Abbiamo rimandato a casa i giocatori in dubbio. Speriamo vi averli sani all’Europeo». #Nazionale ?? ?? Le interviste al Ct Roberto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Robertoha parlato anche ai canali ufficiali dell’Italia dopo la conferenza stampa di vigilia del match contro la Lituania Robertoha parlato ai canali ufficiali dell’Italia dopo la conferenza stampa di vigilia del match contro la Lituania. «Tornare acon il punteggio pieno sarebbe molto importante, sono state tre partite in un momento della stagione molto faticoso.sarebbe una cosa ottima. Sarà una partita simile a quelle dei giorni scorsi. L’insidia è il campo sintetico, vedremo come reagiranno i ragazzi».E VERRATTI – «Purtroppo con così tante partite è possibile che succeda qualcosa. Abbiamo rimandato ai giocatori in dubbio. Speriamo vi averli sani all’Europeo». #Nazionale ?? ?? Le interviste al Ct Roberto ...

