Manchester City, Gabriel Jesus promette: "Imparerò a essere un attaccante come Aguero" (Di martedì 30 marzo 2021) Passaggio di consegne tra Sergio Aguero, che lascia il Manchester City, e Gabriel Jesus, che a poco a poco ha preso il suo posto, pur senza convincere mai appieno. Il brasiliano desidera ringraziare l'argentino al passo d'addio e fa una promessa molto particolare: "Aguero è straordinario. Entra in campo e segna. Posso solo imparare da lui, che comunque è molto più attaccante rispetto a quanto lo sia io. Abbiamo due stili di gioco completamente differenti. Io svario molto di più e staziono meno in area di rigore rispetto al Kun. Gioco di più il palone con i compagni, accompagno l'azione oltre che finalizzarla. Certamente devo migliorare. E Imparerò a farlo osservandolo. Quando entro in area di rigore devo mettermi in testa che cercare il gol deve ..."

