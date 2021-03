Malika Ayane | fotografia sul presente

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Troppa raffinatezza per Malifesto (Sugar), il sesto album disenza tema di smentita una delle voci e dei timbri più belli e particolari della musica italiana? Lei risponde così: «In questi anni la lezione più bella che ho imparato è che non ci sono più regole. Non si possono più fare dischi pensando di venire incontro alle esigenze del mercato o a ciò che può essere di moda. Ecco io penso di fare sempre quello che mi rende … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. Saranno con noi Malika Ayane, Sara Gama, Zerocalcare, Antonio Rezza, Guido Brera… - welikeduel : Una nuova consulenza musicale a cura di Colapesce e Dimartino, questa volta per Malika Ayane #propagandalive - welikeduel : Maledetta primavera. Malika Ayane e la #propagandaorkestra #propagandalive @malikayane - radiolisola : #NowPlaying: Malika Ayane - Ti piaci così - DAXdB : Malika Ayane - La prima cosa bella -

Ultime Notizie dalla rete : Malika Ayane

Dopo aver partecipato alla 71esima edizione del Festival di Sanremo in veste di autore, co - firmando due canzoni ( Ti piaci così die Bianca Luce Nera degli Extraliscio e Davide Toffolo), Pacifico firmerà la colonna sonora del film Genitori vs Influencer , commedia diretta da Michela Andreozzi, con Fabio Volo, Nino ...Bella interpretazione, venerdì sera, di, durante la trasmissione Propaganda Live, di 'Maledetta Primavera', successo di Loretta Goggi degli anni Ottanta. - -La colonna sonora “Genitori VS. Influencer Original Soundtrack” (Edizioni Curci), composta dalle musiche originali e dal brano inedito “GLI ANNI DAVANTI” a firma di Pacifico, sarà disponibile sulle pi ...Si è svolto il tanto atteso evento tv “ Women for Women against Violence – Camomilla Award ”, giunto alla sesta edizione. Un format pensato dalle donne ...