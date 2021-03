“Maledetta primavera” ma non solo: le (tante) canzoni che celebrano “l’estate alle porte” (Di martedì 30 marzo 2021) La primavera finalmente è giunta e con essa il tepore e le belle giornate: ecco le canzoni che celebrano la stagione più apprezzata dell’anno. Dopo ogni inverno, l’arrivo della primavera è un sollievo per tutti: le giornate si allungano, il clima è più mite, torna il piacere di uscire anche solo per passeggiare, di soffermarsi al parco per stare a contatto con la natura, di andare a correre al lungomare per tenersi in forma e prepararsi all’assolata e torrida stagione estiva. E’ anche il periodo in cui smettiamo i maglioni, i cappotti e i pantaloni pesanti, riportando in bella vista le forme che caratterizzano il nostro corpo. Esattamente come i fiori, anche noi sbocciamo in primavera, torniamo ad essere più felici, meglio disposti alla socialità, alle ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 30 marzo 2021) Lafinalmente è giunta e con essa il tepore e le belle giornate: ecco lechela stagione più apprezzata dell’anno. Dopo ogni inverno, l’arrivo dellaè un sollievo per tutti: le giornate si allungano, il clima è più mite, torna il piacere di uscire ancheper passeggiare, di soffermarsi al parco per stare a contatto con la natura, di andare a correre al lungomare per tenersi in forma e prepararsi all’assolata e torrida stagione estiva. E’ anche il periodo in cui smettiamo i maglioni, i cappotti e i pantaloni pesanti, riportando in bella vista le forme che caratterizzano il nostro corpo. Esattamente come i fiori, anche noi sbocciamo in, torniamo ad essere più felici, meglio disposti alla socialità,...

