Mal e l’origine del suo nome: L’ho preso da mio…mi fece conoscere i beatles (Di martedì 30 marzo 2021) Paul Bradley Couling, conosciuto come Mal, durante un’intervista ai microfoni di Serena Bortone, ha svelato l’origine del suo nome d’arte Mal (Websource)Mal è un cantante e attore gallese naturalizzato italiano. Ha iniziato la sua carriera artistica negli anni sessanta, nel suo paese d’origine. Nel 1965 si unisce al gruppo “The Primitives”. Dopo essersi spostato in Italia, si esibisce al Piper, il locale più di tendenza in quel periodo a Roma. Il successo ottenuto porta Mal e la sua band ad incidere un album intitolato “Blow up”. Tuttavia era proprio lui a riscuotere maggiormente la popolarità, soprattutto nel pubblico femminile, tanto che la casa discografica a cui si unirono, impose di pubblicare i dischi con il nome “Mal dei Primitives”. Nonostante fosse lui il centro dell’attenzione, il gruppo ha continuato a ... Leggi su kronic (Di martedì 30 marzo 2021) Paul Bradley Couling, conosciuto come Mal, durante un’intervista ai microfoni di Serena Bortone, ha svelatodel suod’arte Mal (Websource)Mal è un cantante e attore gallese naturalizzato italiano. Ha iniziato la sua carriera artistica negli anni sessanta, nel suo paese d’origine. Nel 1965 si unisce al gruppo “The Primitives”. Dopo essersi spostato in Italia, si esibisce al Piper, il locale più di tendenza in quel periodo a Roma. Il successo ottenuto porta Mal e la sua band ad incidere un album intitolato “Blow up”. Tuttavia era proprio lui a riscuotere maggiormente la popolarità, soprattutto nel pubblico femminile, tanto che la casa discografica a cui si unirono, impose di pubblicare i dischi con il“Mal dei Primitives”. Nonostante fosse lui il centro dell’attenzione, il gruppo ha continuato a ...

Advertising

andrewsword2 : RT @andrewsword2: 'Deve essere la città dei Senzienti' disse l'androide femmina 'Gli umani che non avevano mai mal di denti?' ridacchiò l'a… - andrewsword2 : 'Deve essere la città dei Senzienti' disse l'androide femmina 'Gli umani che non avevano mai mal di denti?' ridacch… - marco1sostegni : @Giulio_Firenze @mafronte Io faccio l'impiegato fino all'anno scorso la usavo per fare i Certificati di origine per… -

Ultime Notizie dalla rete : Mal l’origine L’Oms: «Il Covid ha origine animale non viene dal laboratorio di Wuhan» Corriere della Sera