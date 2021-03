Maksimovic nel mirino della Roma, Tiago Pinto ha incontrato i suoi agenti (Di martedì 30 marzo 2021) Secondo quanto scrive ForzaRoma.info, Maksimovic è finito nel mirino della Roma per il mercato estivo. Ci sarebbe stato un incontro tra il procuratore del difensore del Napoli e il general manager giallorosso, Tiago Pinto. “Nikola Maksimovic può essere il primo rinforzo della Roma nel mercato estivo. Il difensore chiuderà la sua avventura a Napoli il prossimo 30 giugno e da tempo il suo agente Fali Ramadani sta sondando il terreno per trovare una nuova collocazione di primo livello. Tiago Pinto è interessato e recentemente ha incontrato l’entourage del serbo per provare a trovare un accordo. La Roma è una destinazione gradita e prossimamente andranno ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 marzo 2021) Secondo quanto scrive Forza.info,è finito nelper il mercato estivo. Ci sarebbe stato un incontro tra il procuratore del difensore del Napoli e il general manager giallorosso,. “Nikolapuò essere il primo rinforzonel mercato estivo. Il difensore chiuderà la sua avventura a Napoli il prossimo 30 giugno e da tempo il suo agente Fali Ramadani sta sondando il terreno per trovare una nuova collocazione di primo livello.è interessato e recentemente hal’entourage del serbo per provare a trovare un accordo. Laè una destinazione gradita e prossimamente andranno ...

