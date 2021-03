Magico Sinner! Così ha battuto Ruusuvuori | gli highlights

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Magico Sinner

Tennis Fever

Janniksi sbarazza del finlandese, Ruusuvuori, in due set e poco più di un'ora di gioco: 6 - 3 6 - 2. Ora è atteso dal vincente di Fritz - BublikLe migliori 3 giocate della giornata di venerdì del Masters 1000 di Miami: Dimitrov, Tiafoe eJannik Sinner si sbarazza del finlandese, Ruusuvuori, in due set e poco più di un’ora di gioco: 6-3 6-2. Ora è atteso dal vincente di Fritz-Bublik ...Continua il momento magico del tennis maschile italiano. Per la prima volta nella storia due tennisti azzurri si sono qualificati per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. A raggiungere ques ...