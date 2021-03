Maddalena Urbani si poteva salvare. L'amica Carola: 'Stava male dalla sera prima'. E spunta l'ipotesi stupro (Di martedì 30 marzo 2021) Maddalena Urbani aveva solo vent'anni, quasi 21 (li avrebbe compiuti a maggio). È morta pochi giorni fa, per una sospetta overdose: ma probabilmente si poteva salvare. Venerdì sera infatti si era ... Leggi su leggo (Di martedì 30 marzo 2021)aveva solo vent'anni, quasi 21 (li avrebbe compiuti a maggio). È morta pochi giorni fa, per una sospetta overdose: ma probabilmente si. Venerdìinfatti si era ...

Advertising

Avvenire_Nei : La morte di Maddalena, così ribelle e così simile al padre Carlo Urbani - vignaclarablog : Maddalena Urbani poteva salvarsi. L’amica: “stava male dalla sera prima” - Giovanna2810194 : IVANA BARBONETTI CONDIVIDE, DOBBIAMO CHIEDERLE PERDONO X NON AVERLA ASCOLTATA,PER NON AVERLA CAPITA, PER NON AVERLA… - kalle2303 : RT @galatacla: Maddalena se ne è andata: così ribelle e così simile al padre Carlo Urbani, l’infettivologo che nel 2003 in un ospedale del… - MicheleVesch : RT @galatacla: Maddalena se ne è andata: così ribelle e così simile al padre Carlo Urbani, l’infettivologo che nel 2003 in un ospedale del… -