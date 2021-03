“Ma come ti permetti?”. UeD, Gianni Sperti ‘nero’ con Gemma Galgani dopo quello che le ha visto fare (Di martedì 30 marzo 2021) Nuova puntata di ‘Uomini e Donne’ che definire incandescente è un eufemismo. Nel pomeriggio del 30 marzo su Canale 5 è dunque andato in onda un nuovo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi. Ancora una volta grande protagonista la dama piemontese Gemma Galgani, la quale è stata attaccata duramente in studio. Ricorderete nei giorni scorsi la polemica divampata tra lei e l’opinionista Tina Cipollari sulla presunta relazione della torinese con l’attore Walter Chiari. L’argomento è stato nuovamente tirato in ballo dalla Galgani, ma davanti alle telecamere si è parlato molto della sua conoscenza con un cavaliere. La donna ha avuto anche un’esterna con lui, che non è andata affatto bene. Ha criticato ciò che l’uomo fa nella vita quotidiana e dunque le sue abitudini e ha fatto capire che non sono proprio fatti per stare insieme. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Nuova puntata di ‘Uomini e Donne’ che definire incandescente è un eufemismo. Nel pomeriggio del 30 marzo su Canale 5 è dunque andato in onda un nuovo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi. Ancora una volta grande protagonista la dama piemontese, la quale è stata attaccata duramente in studio. Ricorderete nei giorni scorsi la polemica divampata tra lei e l’opinionista Tina Cipollari sulla presunta relazione della torinese con l’attore Walter Chiari. L’argomento è stato nuovamente tirato in ballo dalla, ma davanti alle telecamere si è parlato molto della sua conoscenza con un cavaliere. La donna ha avuto anche un’esterna con lui, che non è andata affatto bene. Ha criticato ciò che l’uomo fa nella vita quotidiana e dunque le sue abitudini e ha fatto capire che non sono proprio fatti per stare insieme. ...

Advertising

cazzonesobro : PETTICOSA COME TI PERMETTI DI TRATTARCI AKA COSÌ #amici20 - moonflovers : l'ormai ex di mac deve schiattare come ti permetti di approfittare di lei ?????? #TheNewsroom - jugshair : Bella Patata ma come ti permetti di denigrare i presidi della scuola #Amici20 - CGUZIXI : @xiaozhaning COME TI PERMETTI - __wdywfm__ : @caticanonico Caterina ma come ti permetti? -