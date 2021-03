M5S, Rousseau lancia raccolta fondi: “Serve vostro aiuto” (Di martedì 30 marzo 2021) La piattaforma Rousseau lancia una raccolta fondi. “Abbiamo bisogno del tuo aiuto perché gli iscritti possano continuare ad avere un ruolo centrale nei processi decisionali”, si legge sulla homepage del sito. “Rousseau fornisce tutti i servizi essenziali per mantenere in piedi l’infrastruttura tecnologica, organizzativa, amministrativa, burocratica, formativa e comunicativa necessaria per la partecipazione di iscritti, portavoce e cittadini alla vita politica, nonché per la tutela legale del Garante e di tutti gli organi politici del MoVimento 5 Stelle. Lo fa con enorme impegno e dedizione, a fronte di un piccolo contributo che il MoVimento 5 Stelle, tramite i propri portavoce, avrebbe dovuto versare”. “Da diversi mesi però – si legge ancora nel banner – il mancato versamento di ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 marzo 2021) La piattaformauna. “Abbiamo bisogno del tuoperché gli iscritti possano continuare ad avere un ruolo centrale nei processi decisionali”, si legge sulla homepage del sito. “fornisce tutti i servizi essenziali per mantenere in piedi l’infrastruttura tecnologica, organizzativa, amministrativa, burocratica, formativa e comunicativa necessaria per la partecipazione di iscritti, portavoce e cittadini alla vita politica, nonché per la tutela legale del Garante e di tutti gli organi politici del MoVimento 5 Stelle. Lo fa con enorme impegno e dedizione, a fronte di un piccolo contributo che il MoVimento 5 Stelle, tramite i propri portavoce, avrebbe dovuto versare”. “Da diversi mesi però – si legge ancora nel banner – il mancato versamento di ...

