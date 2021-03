Lutto per Russell Crowe, morto il padre: l’annuncio su Twitter (Di martedì 30 marzo 2021) Lutto per l’attore Russell Crowe. Con un toccante tweet la star di Hollywood ha annunciato la morte del padre John Alexander Crowe. Le parole tenere di un figlio che adorava il suo papà, ma piene di tristezza e malinconia per un vuoto che non potrà mai più essere colmato. “Sono tornato nella boscaglia la scorsa notte. Oggi, anche se il sole splende e la pioggia torrenziale si è attenuata, questa data si tingerà per sempre di tristezza. Il mio caro vecchio, il mio bellissimo papà, il più gentile degli uomini, è morto“, così ha esordito su Twitter il celebre Gladiatore. John Alexander Crowe è morto all’età di 85 anni nella sua casa di Coffs Harbour, nel New South Wales. È qui che ha vissuto negli ultimi 25 anni, dove tra l’altro l’attore ... Leggi su dilei (Di martedì 30 marzo 2021)per l’attore. Con un toccante tweet la star di Hollywood ha annunciato la morte delJohn Alexander. Le parole tenere di un figlio che adorava il suo papà, ma piene di tristezza e malinconia per un vuoto che non potrà mai più essere colmato. “Sono tornato nella boscaglia la scorsa notte. Oggi, anche se il sole splende e la pioggia torrenziale si è attenuata, questa data si tingerà per sempre di tristezza. Il mio caro vecchio, il mio bellissimo papà, il più gentile degli uomini, è“, così ha esordito suil celebre Gladiatore. John Alexanderall’età di 85 anni nella sua casa di Coffs Harbour, nel New South Wales. È qui che ha vissuto negli ultimi 25 anni, dove tra l’altro l’attore ...

