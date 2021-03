Luigi Pelazza | chi è la storica iena | carriera | età | vita privata e condanne

(Di martedì 30 marzo 2021)è uno degli inviati del programma televisivo Le Iene più duraturi di sempre: scopriamo insieme qualcosa di più su di lui, nato a Torino nel 1969, è uno degli inviati storici del programma televisivo di intrattenimento in onda su Italia 1, Le Iene. Prima di arrivare in Mediaset, tuttavia,ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Pelazza

Il servizio dimostra l'arresto di un ferrarese di 54 anni, accusato di sfruttamento della prostituzione. L'inviato, contattato in redazione da uno dei potenziali clienti dell'uomo che ...CONDANNATO LA JENA - Guia Soncini giornalista e scrittrice " ha vinto la causa nei confronti di un inviato delle "Jene",, perché non voleva essere intervistata e neppure ripresa. La ...Luigi Pelazza è uno degli inviati del programma televisivo Le Iene più duraturi di sempre: scopriamo insieme qualcosa di più su di lui Luigi Pelazza, nato a Torino nel 1969, è uno degli inviati ...Stasera in tv, oggi martedì 30 marzo 2021, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con Le Iene . Conducono lo show ...