Luca Ward | «Finché si è vivi | c’è soluzione»

(Di martedì 30 marzo 2021) Luca Ward non dovrebbe parlare romanesco. Il padre, Aleardo, aveva proibito ai figli l’uso del dialetto. Avrebbero imparato l’italiano, più e meno reticenti. E così hanno fatto, eccellendo a scuola tra i bimbi di Ostia. Luca Ward, voce del Gladiatore, di Hugh Grant e James Bond, racconta come il divieto paterno l’abbia aiutato a primeggiare nella lettura. Eppure, quando parla, una vaga inflessione romanesca si fa largo tra l’italiano pulito. «Ammazza». «Aoh». Poche parole, piccole abbreviazioni e inflessioni, scomodate, soprattutto, nei momenti in cui gli argomenti si fanno caldi. Il doppiatore, che negli anni ha saputo farsi volto della recitazione italiana, ha opinioni decise, figlie di una passione civile, sociale che sembra avere radici antiche. Gli anni Settanta, la contestazione studentesca sono confluiti fra le pagine de Il talento di essere nessuno (Sperling & Kupfer, 2021, pp. 256, euro 17,90), autobiografia sui generis, in libreria dal 30 marzo.