Luca Ward e la malattia della figlia Luna | “Ecco perché ho deciso di parlarne solo adesso”

(Di martedì 30 marzo 2021)torna a parlaree lo fa in un’intervista al settimanale F in cui si racconta a cuore aperto. “Miaha la sindrome di Marfan, unagenetica rara che, nel suo caso, incide soprattutto sull’apparato scheletrico – ha spiegato il noto doppiatore -. Lo sappiamo da nove anni e, d’accordo con lei, che ha 11 anni e con Giada (la sua seconda moglie, ndr), hodila pandemia ci ha fatto capire che l’accelerazione sulla ricerca è possibile: i vaccini Covid li abbiamo avuti in pochissimo tempo grazie a fortissimi investimenti economici”. “Noi ci siamo trovati in guai seri...

Ancora, il film italiano " 7 km da Gerusalemme " (2007) di Claudio Malaponti con, adattamento del romanzo di Pino Farinotti: una metafora del nostro tempo, l'istantanea di un presente ..., doppiatore di successo: ma prima della fama con il gladiatore, ha lavorato come bibitaro e camionista . Di questo, e tanto altro, parla lo stesso attore nella suo nuovo libro dal titolo '...Tra i capitoli del suo libro Luca Ward non poteva non parlare di Giada Desideri, la seconda moglie, la donna che per lui e i suoi figli ha rinunciato alla carriera di attrice. E’ follemente innamorato ...Luca Ward, doppiatore di successo: ma prima della fama con il gladiatore ha lavorato come bibitaro e camionista (foto Ansa) Luca Ward, doppiatore di successo: ma prima della fama con il gladiatore, ha ...