Luca Ward ad “Oggi è un altro giorno”: dagli esordi nel doppiaggio alla malattia della figlia (Di martedì 30 marzo 2021) Ospite ad “Oggi è un altro giorno” Luca Ward, attore e doppiatore, che ha dato alle stampe il libro “Il talento di essere nessuno”, edito da Sperling & Kupfer, curata da Mariano Sabatini. Il 60enne, che ha dato la voce a Russell Crowe nel Gladiatore, a Samuel L. Jackson in Pulp Fiction, a Pierce Brosnan in James Bond e anche a Hugh Grant nel Diario di Bridget Jones, si è raccontato a 360°, ripercorrendo momenti alti e bassi della sua carriera e vita privata. Dalla morte del padre quando aveva solo 12 anni al rapporto complicato con la primogenita Guendalina; dalla passione per il mare alla malattia dell’altra figlia Luna, avuta dall’attrice Giada Desideri. leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost (Di martedì 30 marzo 2021) Ospite ad “è un, attore e doppiatore, che ha dato alle stampe il libro “Il talento di essere nessuno”, edito da Sperling & Kupfer, curata da Mariano Sabatini. Il 60enne, che ha dato la voce a Russell Crowe nel Gladiatore, a Samuel L. Jackson in Pulp Fiction, a Pierce Brosnan in James Bond e anche a Hugh Grant nel Diario di Bridget Jones, si è raccontato a 360°, ripercorrendo momenti alti e bassisua carriera e vita privata. Dmorte del padre quando aveva solo 12 anni al rapporto complicato con la primogenita Guendalina; dpassione per il maredell’altraLuna, avuta dall’attrice Giada Desideri. leggi anche l’articolo ...

Advertising

Corriere : Luca Ward: «Trascurata per la pandemia, così la malattia rara di mia figlia si è aggrav... - Loredanataberl1 : RT @Corriere: Luca Ward: «Trascurata per la pandemia, così la malattia rara di mia figlia si è aggravata» - Nba1Marisa : RT @Corriere: Luca Ward: «Trascurata per la pandemia, così la malattia rara di mia figlia si è aggravata» - Quercino2 : RT @Corriere: Luca Ward: «Trascurata per la pandemia, così la malattia rara di mia figlia si è aggrav... - crocedelsud3 : @altrogiornorai1 @serenabortone Luca Ward in versione vecchio e trasandato non mi piace, cambiate il copione! -