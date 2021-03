L’origine del virus resta un mistero L’Oms incalza la Cina | ripartire da laboratori e mercati di Wuhan

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 30 marzo 2021) Covid,riparte dala. Sulla ricerca deldelche ha messo sotto scacco il mondo gli scienziati non hanno ancora scritto la parola fine. L’indagine su come tutto è cominciato è tuttora in corso e aperta a diversi scenari, già perlustrati tra sospetti, riscontri e mancanze di risposte definitive. Per questo, con la pandemia che ancora imperversa, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) chiede ulteriori studi e dati suldel coronaSars-CoV-2 che ha fatto scoppiare il putiferio ancora in corso. E ribadisce che ogni ipotesiaperta. «Per quanto riguarda– spiega infatti il direttore generale dell’agenzia Onu per la salute, Tedros Adhanom Ghebreyesus – ...