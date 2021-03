L’orgoglio vola alto nel cielo di Roma: spettacolo delle Frecce Tricolori per celebrare l’Aeronautica (video) (Di martedì 30 marzo 2021) Le Frecce Tricolori tornano a sorvolare i cieli di Roma per l’anniversario dell’Aeronautica. Impegnate a esibirsi in mirabolanti coreografie aeree, in nome di una idea di abbraccio di benvenuto, ai 76 allievi del corso Borea VI dell’accademia Aeronautica, nel giorno in cui si celebra – anche alla presenza del ministro della difesa Lorenzo Guerini – il 98esimo anniversario della Forza Armata. I video amatoriali che circolano in Rete, danno risalto e emozione e orgoglio degli italiani, tutti a naso all’insù. In piena pandemia. Con le città stritolate dal vuoto. Che urlano un silenzio assordante. Con la gente chiusa in casa che si dà appuntamento sui social. Ma anche paziente. E capace di risvegliarsi dal coma della propaganda. Dall’anestesia in cui governi mai eletti ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 marzo 2021) Letornano a sorre i cieli diper l’anniversario del. Impegnate a esibirsi in mirabolanti coreografie aeree, in nome di una idea di abbraccio di benvenuto, ai 76 allievi del corso Borea VI dell’accademia Aeronautica, nel giorno in cui si celebra – anche alla presenza del ministro della difesa Lorenzo Guerini – il 98esimo anniversario della Forza Armata. Iamatoriali che circolano in Rete, danno rise emozione e orgoglio degli italiani, tutti a naso all’insù. In piena pandemia. Con le città stritolate dal vuoto. Che urlano un silenzio assordante. Con la gente chiusa in casa che si dà appuntamento sui social. Ma anche paziente. E capace di risvegliarsi dal coma della propaganda. Dall’anestesia in cui governi mai eletti ...

