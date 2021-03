Lombardia: Regione indica rappresentanti per cda Fnm e Pedemontana (Di martedì 30 marzo 2021) Milano, 30 mar. (Adnkronos) – La giunta regionale della Lombardia ha indicato i propri candidati per la lista da depositare alla assemblea della società Fnm, che poi provvederà alla nomina del cda. Sono stati indicati Andrea Angelo Gibelli, già presidente della società, Marcella Caradonna, Gianantonio Arnoldi, Tiziana Bortot, Ivo Cassetta, Gianbattista Lomartire e Barbara Lilla Boschetti. Sono stati indicati anche i quattro componenti della Regione per il cda di Autostrada Pedemontana Lombarda: Roberto Castelli (presidente), Monica Casiraghi, Valentina Zanetto e Fabio Massimo Saldini. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 30 marzo 2021) Milano, 30 mar. (Adnkronos) – La giunta regionale dellahato i propri candidati per la lista da depositare alla assemblea della società Fnm, che poi provvederà alla nomina del cda. Sono statiti Andrea Angelo Gibelli, già presidente della società, Marcella Caradonna, Gianantonio Arnoldi, Tiziana Bortot, Ivo Cassetta, Gianbattista Lomartire e Barbara Lilla Boschetti. Sono statiti anche i quattro componenti dellaper il cda di AutostradaLombarda: Roberto Castelli (presidente), Monica Casiraghi, Valentina Zanetto e Fabio Massimo Saldini. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

pfmajorino : Vaccini in Lombardia agli over 80, la protesta: «Non è vero che la Regione ha inviato tutti gli sms» - matteosalvinimi : Il Capo della Protezione civile Curcio: 'Lombardia numeri ragguardevoli, è la regione che ha vaccinato di più'. Su… - Corriere : In Lombardia la protesta degli over 80: «Non è vero che la Regione ha inviato tutti gli sms» - LegaRegioneLomb : Regione Lombardia - Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo Francesca Ceruti (Lega): «Da Regione Lomb… - marcomorini72 : RT @matteosalvinimi: Il Capo della Protezione civile Curcio: 'Lombardia numeri ragguardevoli, è la regione che ha vaccinato di più'. Super… -