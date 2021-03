Lombardia: esenzioni ticket sanitario prorogate a 30 giugno (Di martedì 30 marzo 2021) Milano, 30 mar. (Adnkronos) - Le esenzioni per patologie croniche e invalidanti, e per reddito, incluse le E30 e le E40 sono prorogate al 30 giugno. Questo il contenuto di due delibere approvate dalla giunta della Lombardia su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti. Si tratta di esenzioni in genere attribuite e rinnovate automaticamente ai cittadini e per le quali, laddove necessario, è prevista un'autocertificazione. "Dopo il rinvio al 31 marzo - spiega Letizia Moratti - abbiamo adottato questa ulteriore misura al fine di evitare disagi ai cittadini. Da una lato infatti si pone la necessità di limitare l'affluenza negli ambulatori specialistici di pazienti con malattie croniche per ridurre il rischio d'infezione da Covid-19. Dall'altro occorre dare tempo alle Ats di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Milano, 30 mar. (Adnkronos) - Leper patologie croniche e invalidanti, e per reddito, incluse le E30 e le E40 sonoal 30. Questo il contenuto di due delibere approvate dalla giunta dellasu proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti. Si tratta diin genere attribuite e rinnovate automaticamente ai cittadini e per le quali, laddove necessario, è prevista un'autocertificazione. "Dopo il rinvio al 31 marzo - spiega Letizia Moratti - abbiamo adottato questa ulteriore misura al fine di evitare disagi ai cittadini. Da una lato infatti si pone la necessità di limitare l'affluenza negli ambulatori specialistici di pazienti con malattie croniche per ridurre il rischio d'infezione da Covid-19. Dall'altro occorre dare tempo alle Ats di ...

