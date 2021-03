Loeffen | classe 2004 | dal Psv al Sassuolo La prima foto

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 30 marzo 2021) Un giovane colpo per il. Questa mattina è arrivata la firma di un difensore olandese dal Psv. Si tratta di Seb, terzino sinistro proveniente dalle giovanili della squadra di Eindhoven. Il giocatore stesso ha postato lasu Instagram, dove si ritrae con la nuova maglia neroverde.è, come detto, un terzino sinistro, ma si può adattare anche a difensore centrale, un buon colpo in prospettiva per il. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Seb(@seb.: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.