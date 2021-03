Lo studio che giustifica la riaperture delle scuole non è stato pubblicato da Lancet e ha attirato diverse critiche (Di martedì 30 marzo 2021) Il 29 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva delucidazioni circa «uno studio pubblicato sulla famosa rivista Lancet dall’importante scienziata Gandini», secondo cui «i bimbi non si contagiano a scuola». L’utente ci chiede se è vero che i «bambini sono sicuri a scuola» dal momento che «ci sono stati tanti casi nelle scuole». Le informazioni riportate nella segnalazione sono imprecise, mentre lo studio citato è tutt’altro che definitivo. Innanzitutto, la segnalazione fa riferimento a uno studio scientifico pubblicato nella seconda metà di marzo su Lancet Regional Health – Europe, che non è la famosa rivista medica, ma una delle sue pubblicazioni affiliate. Lancet ... Leggi su facta.news (Di martedì 30 marzo 2021) Il 29 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva delucidazioni circa «unosulla famosa rivistadall’importante scienziata Gandini», secondo cui «i bimbi non si contagiano a scuola». L’utente ci chiede se è vero che i «bambini sono sicuri a scuola» dal momento che «ci sono stati tanti casi nelle». Le informazioni riportate nella segnalazione sono imprecise, mentre locitato è tutt’altro che definitivo. Innanzitutto, la segnalazione fa riferimento a unoscientificonella seconda metà di marzo suRegional Health – Europe, che non è la famosa rivista medica, ma unasue pubblicazioni affiliate....

