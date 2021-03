Liverpool, Salah: «Il fiuto del gol? Devo ringraziare Spalletti» (Di martedì 30 marzo 2021) Mohamed Salah ha parlato del suo rapporto con Luciano Spalletti ai tempi della Roma Momo Salah, attaccante del Liverpool, in una lunga intervista a Marca ha parlato anche di Luciano Spalletti ringraziandolo per quanto gli ha insegnato ai tempi della Roma. «Sono nato con il gol nel sangue, ma ho dovuto lavorare duramente. Ricordo che al Basile non riuscivo a segnare tanto. Poi sono andato al Chelsea, alla Fiorentina, alla Roma. Lì ho lavorato molto con Spalletti, quasi tutti i giorni dopo l’allenamento mi chiamava e andavo in un campo dove eravamo solo noi due a esercitarci, esercitarci, esercitarci. Ho anche costruito un campo nel giardino di casa per esercitarmi a finalizzare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Mohamedha parlato del suo rapporto con Lucianoai tempi della Roma Momo, attaccante del, in una lunga intervista a Marca ha parlato anche di Lucianoringraziandolo per quanto gli ha insegnato ai tempi della Roma. «Sono nato con ilnel sangue, ma ho dovuto lavorare duramente. Ricordo che al Basile non riuscivo a segnare tanto. Poi sono andato al Chelsea, alla Fiorentina, alla Roma. Lì ho lavorato molto con, quasi tutti i giorni dopo l’allenamento mi chiamava e andavo in un campo dove eravamo solo noi due a esercitarci, esercitarci, esercitarci. Ho anche costruito un campo nel giardino di casa per esercitarmi a finalizzare». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

napolista : Salah e il segreto dei suoi gol: “Gli allenamenti con Spalletti a Roma” L’attaccante del Liverpool a Marca: “Non so… - PagineRomaniste : #Salah: 'Alla #ASRoma ho lavorato molto con #Spalletti per segnare. Dopo gli allenamenti ci fermavamo per fare i ti… - Rafal_Bor : RT @DiMarzio: L'attaccante del #Liverpool parla del rapporto con #Klopp, dei suoi obiettivi e del suo futuro - sportface2016 : #Liverpool, sirene spagnole per #Salah: 'Io in #Liga? Magari un giorno...' - DiMarzio : L'attaccante del #Liverpool parla del rapporto con #Klopp, dei suoi obiettivi e del suo futuro -