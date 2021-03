Liverpool, Salah: «Futuro in Spagna? Forse un giorno…» (Di martedì 30 marzo 2021) Mohamed Salah ha commentato le voci circa un suo possibile approdo in Liga una volta terminata l’esperienza con il Liverpool Mohamed Salah ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo Marca in cui ha commentato le voci circa un suo possibile approdo in Liga una volta terminata l’esperienza con il Liverpool. Futuro – «Non dipende da me. Vedremo cosa accadrà. Mi piacerebbe giocare a lungo e perché no, anche in Spagna. Nessuno sa cosa cosa accadrà in Futuro. Forse un giorno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Mohamedha commentato le voci circa un suo possibile approdo in Liga una volta terminata l’esperienza con ilMohamedha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo Marca in cui ha commentato le voci circa un suo possibile approdo in Liga una volta terminata l’esperienza con il– «Non dipende da me. Vedremo cosa accadrà. Mi piacerebbe giocare a lungo e perché no, anche in. Nessuno sa cosa cosa accadrà inun giorno». Leggi su Calcionews24.com

