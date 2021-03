LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano 51-75, Eurolega basket in DIRETTA: milanesi in pieno controllo (Di martedì 30 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56-83 Punter infuocato! Ancora una tripla dell’americano. 54-80 TRIPLA DI PUNTER! Milano sta dominando. 54-77 Un solo libero per Shields. 54-76 Tripla di Dobric. FINISCE IL TERZO QUARTO! Olimpia in pieno controllo! Efes in vantaggio di dodici a Madrid e playoff che si avvicinano. 51-75 Due liberi di Tarczewski. 51-73 Tripla di Dobric. 48-73 Schiaccione di Tarczewski! 48-71 Nnoko appoggia il -23. 44-69 TRIPLA DI SHIELDS! 44-66 Shields segna buttandosi indietro. 41-64 PUNTEEEEEEEER! TRIPLAAAAAAA! 41-61 TRIPLAAAA ANCHE DI LEDAY! 41-58 Tripla di Lloyd 38-58 ROOOOOOOOLL! TRIPLAAAA! Milano scappa sul +20. 38-55 Punter trova due punti dal centro dell’area. 38-53 Due liberi di Uskokovic. 36-53 Punter ruba e vola in contropiede a ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56-83 Punter infuocato! Ancora una tripla dell’americano. 54-80 TRIPLA DI PUNTER!sta dominando. 54-77 Un solo libero per Shields. 54-76 Tripla di Dobric. FINISCE IL TERZO QUARTO!in! Efes in vantaggio di dodici a Madrid e playoff che si avvicinano. 51-75 Due liberi di Tarczewski. 51-73 Tripla di Dobric. 48-73 Schiaccione di Tarczewski! 48-71 Nnoko appoggia il -23. 44-69 TRIPLA DI SHIELDS! 44-66 Shields segna buttandosi indietro. 41-64 PUNTEEEEEEEER! TRIPLAAAAAAA! 41-61 TRIPLAAAA ANCHE DI LEDAY! 41-58 Tripla di Lloyd 38-58 ROOOOOOOOLL! TRIPLAAAA!scappa sul +20. 38-55 Punter trova due punti dal centro dell’area. 38-53 Due liberi di Uskokovic. 36-53 Punter ruba e vola in contropiede a ...

