LIVE Sinner-Ruusuvuori | Masters1000 Miami in DIRETTA | si comincia alle 17 00

(Di martedì 30 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.34 Janniktorna in campo dopo la vittoria su Karen Khachanov contro cui è giunto il secondo successo su tre precedenti, spuntandola in rimonta per 4-6 7-6 6-4. 16.32 Prima sfida giornaliera sul campo 1 in Florida: la partita comincerà11.00 locali o meglio le 17 italiane. Primo confronto ATP anche se a Canberra, nel Chnger 2020, il finlandese vinse 6-3 6-4 nel 2020. 16.30 Buon pomeriggio e bentrovati alladel match Jannik-Emil, valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di. I precedenti traBuongiorno e bentrovati alla...