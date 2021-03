LIVE Sinner-Ruusuvuori, Masters1000 Miami in DIRETTA: l’azzurro si gioca i quarti di finale (Di martedì 30 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 Il classe 1999 è in crescendo dopo gli ottavi di finale collezionati a Marsiglia e ad Antalya dove ha perso contro Stefano Travaglia. 16.48 Il tennista finlandese è in crescendo come ha dimostrato a Dubai, raggiungendo i sedicesimi di finale perdendo da Andrej Rublev, che in Florida sfiderà Marin Cilic giustiziere di Lorenzo Musetti. 16.46 Chi vince la sfida odierna, conquisterà i quarti di finale contro uno tra Taylor Fritz e Alexander Bublik, in campo a seguire di questa sfida. 16.44 Su questo campo, alle 19 locali e quindi l’1 italiana, giocherà un altro italiano. Lorenzo Sonego contro Stefanos Tsitsipas: il piemontese vincendo ieri, ha conquistato gli ottavi di finale di Miami e stabilendo un record ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.50 Il classe 1999 è in crescendo dopo gli ottavi dicollezionati a Marsiglia e ad Antalya dove ha perso contro Stefano Travaglia. 16.48 Il tennista finlandese è in crescendo come ha dimostrato a Dubai, raggiungendo i sedicesimi diperdendo da Andrej Rublev, che in Florida sfiderà Marin Cilic giustiziere di Lorenzo Musetti. 16.46 Chi vince la sfida odierna, conquisterà idicontro uno tra Taylor Fritz e Alexander Bublik, in campo a seguire di questa sfida. 16.44 Su questo campo, alle 19 locali e quindi l’1 italiana, giocherà un altro italiano. Lorenzo Sonego contro Stefanos Tsitsipas: il piemontese vincendo ieri, ha conquistato gli ottavi didie stabilendo un record ...

