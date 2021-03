LIVE Sinner-Ruusuvuori 6-3, Masters1000 Miami in DIRETTA: l’azzurro vince il primo parziale! (Di martedì 30 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.16 Jannik Sinner vince il primo set per 6 giochi a 3 grazie a un gioco profondo e ben centrato nei momenti decisivi. l’azzurro non aveva cominciato nel migliore dei modi perdendo il servizio ma una volta recuperato, ha anche annullato un chance di break nel sesto gioco. FINE primo SET 6-3 primo SET Sinner! l’azzurro si rimette in sesto nel parziale e lo conquista! 40-30 SET POINT Sinner! Scappa via il rovescio lungolinea del classe ’99. 30-30 Scappa via il rovescio diagonale dell’italiano: gioca profondo Ruusuvuori. 30-15 Bravissimo Sinner a tenere il ritmo imposto dal diritto dell’avversario: lungo il colpo di ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.16 Jannikilset per 6 giochi a 3 grazie a un gioco profondo e ben centrato nei momenti decisivi.non aveva cominciato nel migliore dei modi perdendo il servizio ma una volta recuperato, ha anche annullato un chance di break nel sesto gioco. FINESET 6-3SETsi rimette in sesto nel parziale e lo conquista! 40-30 SET POINT! Scappa via il rovescio lungolinea del classe ’99. 30-30 Scappa via il rovescio diagonale dell’italiano: gioca profondo. 30-15 Bravissimoa tenere il ritmo imposto dal diritto dell’avversario: lungo il colpo di ...

Adriana11100542 : RT @FiorinoLuca: Jannik Sinner ed Emil Ruusuvuori nuovamente in campo. Non c'è hawkeye live ma ci sono i giudici di linea. - FiorinoLuca : Jannik Sinner ed Emil Ruusuvuori nuovamente in campo. Non c'è hawkeye live ma ci sono i giudici di linea. - paoloangeloRF : RT @FiorinoLuca: Jannik Sinner ed Emil Ruusuvuori rimandati negli spogliatoi. Hawk eye live non funziona! - Fprime86 : RT @SkySport: Ora su Sky Sport Uno, Sinner sfida Ruusuvuori: gli ottavi del Masters 1000 Miami Live - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Jannik Sinner ed Emil Ruusuvuori rimandati negli spogliatoi. Hawk eye live non funziona! -