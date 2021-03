LIVE Sinner-Ruusuvuori 6-3 6-2, Masters1000 Miami in DIRETTA: top20 nel mirino, ora Fritz o Bublik (Di martedì 30 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANTE POSIZIONI GUADAGNA JANNIK Sinner CON I QUARTI A Miami? LE PROIEZIONI NEL RANKING ATP 18.53 Grazie per averci seguito e buona serata! 18.51 Interessanti le statistiche dell’incontro! 4 ace per l’azzurro nell’arco del match, bilanciati da un doppio fallo. Diverso per il finlandese che invece ha realizzato 0 ace e commesso tre doppi falli. Ciò si riversa nei break point: Sinner ha sfruttato il 100% delle chance avute (4/4) mentre ne ha salvate 1/2 nei propri turni di servizio. Inoltre l’azzurro ha ottenuto il 72% di punti con la prima di servizio e il 50% con la seconda in 9 turni di servizio. Equilibrate invece le statistiche del finlandese: 54% di punti trovati con la prima e 56% con la seconda in 8 game giocati al servizio. In generale, su 99 punti, ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANTE POSIZIONI GUADAGNA JANNIKCON I QUARTI A? LE PROIEZIONI NEL RANKING ATP 18.53 Grazie per averci seguito e buona serata! 18.51 Interessanti le statistiche dell’incontro! 4 ace per l’azzurro nell’arco del match, bilanciati da un doppio fallo. Diverso per il finlandese che invece ha realizzato 0 ace e commesso tre doppi falli. Ciò si riversa nei break point:ha sfruttato il 100% delle chance avute (4/4) mentre ne ha salvate 1/2 nei propri turni di servizio. Inoltre l’azzurro ha ottenuto il 72% di punti con la prima di servizio e il 50% con la seconda in 9 turni di servizio. Equilibrate invece le statistiche del finlandese: 54% di punti trovati con la prima e 56% con la seconda in 8 game giocati al servizio. In generale, su 99 punti, ...

Advertising

ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Jannik Sinner ed Emil Ruusuvuori rimandati negli spogliatoi. Hawk eye live non funziona! - infoitsport : Sinner-Ruusuvuori (6-3, 4-2) DIRETTA LIVE ATP Miami 2021 oggi, 30 marzo: orario tv e risultato ottavi di finale | M… - Adriana11100542 : RT @FiorinoLuca: Jannik Sinner ed Emil Ruusuvuori nuovamente in campo. Non c'è hawkeye live ma ci sono i giudici di linea. - FiorinoLuca : Jannik Sinner ed Emil Ruusuvuori nuovamente in campo. Non c'è hawkeye live ma ci sono i giudici di linea. - paoloangeloRF : RT @FiorinoLuca: Jannik Sinner ed Emil Ruusuvuori rimandati negli spogliatoi. Hawk eye live non funziona! -