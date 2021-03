LIVE Sinner-Ruusuvuori 0-0, Masters1000 Miami in DIRETTA: si comincia in Florida! In palio i quarti di finale (Di martedì 30 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.05 C’è un po’ di ritardo nell’avvio del riscaldamento e del sorteggio. 17.03 Giocatori in campo! 17.02 L’azzurro intanto è virtualmente #28 al mondo e in caso di successo oggi volerebbe alla posizione #26 approfittando dell’uscita di scena di Aslan Karatsev. 17.00 Jannik Sinner sogna le ATP Finals di Torino essendo al 13° posto della Race e i primi 8 posti non sono lontani: il finlandese invece è al #53 di questa classifica. 16.58 Jannik Sinner infine ha ottenuto un altro successo ATP dopo il trofeo di Sofia di fine 2020, vincendo in finale contro Stefano Travaglia il torneo 250 di Melbourne. L’italiano è uscito al primo turno agli AO e a Montpellier. 16.56 Si tratterebbe del terzo quarto di finale di fila considerando che anche a Marsiglia ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.05 C’è un po’ di ritardo nell’avvio del riscaldamento e del sorteggio. 17.03 Giocatori in campo! 17.02 L’azzurro intanto è virtualmente #28 al mondo e in caso di successo oggi volerebbe alla posizione #26 approfittando dell’uscita di scena di Aslan Karatsev. 17.00 Janniksogna le ATP Finals di Torino essendo al 13° posto della Race e i primi 8 posti non sono lontani: il finlandese invece è al #53 di questa classifica. 16.58 Jannikinfine ha ottenuto un altro successo ATP dopo il trofeo di Sofia di fine 2020, vincendo incontro Stefano Travaglia il torneo 250 di Melbourne. L’italiano è uscito al primo turno agli AO e a Montpellier. 16.56 Si tratterebbe del terzo quarto didi fila considerando che anche a Marsiglia ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Sinner - #Ruusuvuori, ottavi di finale #AtpMiami 2021 - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Masters1000 Miami 2021 - Jannik Sinner torna in campo in Florida contro Emil Ruusuvuori per conquist… - livetennisit : Masters 1000 Miami: LIVE i risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale. In campo Sinner e Sonego (LIVE) - paolobertolucci : RT @toMMilanello: Ci sono due azzurri agli ottavi del #MiamiOpen. Jannik #Sinner oggi alle 17:00 contro Ruusuvuori, Lorenzo #Sonego stanot… - ImpieriFilippo : RT @toMMilanello: Ci sono due azzurri agli ottavi del #MiamiOpen. Jannik #Sinner oggi alle 17:00 contro Ruusuvuori, Lorenzo #Sonego stanot… -