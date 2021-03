LIVE Saragozza-Dinamo Sassari 88-79 | Champions League basket in DIRETTA | i sardi cercano l’impresa nel finale

Leggi su oasport

(Di martedì 30 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA93-81 Gentile a segno dalla media distanza. 93-79 Gran giocata di Sulaimon, +14 Casademont. 0/2 in lunetta per Burnell. 3’52” alla sirena. 91-79 La tripla di Brussino dà un colpo molto duro alle speranze sassaresi. 88-79 Harris vince il duello con Happ e sigla il +9. 86-79 Arresto e tiro di San Miguel. 84-79 Burnell in lunetta completa il gioco da tre punti: 0-5 di parziale per la. Timeout. 84-78 Ripartenza, Burnell segna e subisce il fallo. 84-76 Semigancio da fermo di Burnell. Wiley sbaglia il libero ma il rimbalzo è catturato da Harris. 84-74 Wiley scatenato, riceve da San Miguel e segna subendo il fallo. 82-74 2/2 ai liberi per Brussino. 80-74 Gentile schiaccia per terra per Happ ...