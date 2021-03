LIVE Saragozza-Dinamo Sassari 64-62 | Champions League basket in DIRETTA | si continua a giocare su ritmi altissimi

(Di martedì 30 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA67-62 1/2 in lunetta per Sulaimon. 66-62 Ennis vola in contropiede e va a segno col layup. 64-62 Solo 1/2 ai liberi per Bendzius. 64-61 Gentile riporta laa un solo possesso di distanza. 64-59 Palla persa da, la ripartenza spagnola viene chiusa da un’altra bomba di Sulaimon. 61-59 Hlinason realizza il libero supplementare. 60-59 Hlinason segna e subisce il fallo. 58-59 CHE RISPOSTA DI BILAN! Il croato a bersaglio anche con la bomba! 58-56 Tripla di Sulaimon. Ora il texano ha le mani caldissime. 55-56 Bilan batte Hlinason e riporta avanti. 55-54 Ancora Sulaimon, stavolta con un bel piazzato dalla punta. 53-54 Canestro fortunato di Sulaimon: tiro morbido, la palla balla sul ferro e decide di entrare. 51-54 Palleggio, arresto e tiro di ...

consecutivo , dopo quello contro, nei Playoffs di BCL per il Banco di Sardegna Sassari . CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50 La Dinamo di recente è stata anche rallentata da alcune positività al Covid all'interno del gruppo squadra, ma è tornata a giocare sabato contro Cremona ...