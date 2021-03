LIVE Saragozza-Dinamo Sassari 105-88, Champions League basket in DIRETTA: vincono gli spagnoli, per i sardi ora è durissima (Di martedì 30 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.58 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Grazie e buon proseguimento di serata! 21.56 Decisivo il secondo tempo, nel quale i padroni di casa si sono imposti con merito grazie a un’intensità nettamente superiore. Il top scorer del match è Ethan Happ (17 punti e 9 rimbalzi), seguito da Miro Bilan (15 punti e 8 rimbalzi). Per gli spagnoli benissimo Wiley (14 punti), Ennis (15 punti) e Sulaimon (14 punti). 21.54 Niente da fare per la Dinamo Sassari, che viene sconfitta per 105-88 dal Casademont Saragozza ed è a un passo dall’eliminazione dalla Champions League. 0-3 il record dei sardi, mentre gli spagnoli sono ora a 3-1. FINALE: ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.58 La nostratermina qui. Grazie e buon proseguimento di serata! 21.56 Decisivo il secondo tempo, nel quale i padroni di casa si sono imposti con merito grazie a un’intensità nettamente superiore. Il top scorer del match è Ethan Happ (17 punti e 9 rimbalzi), seguito da Miro Bilan (15 punti e 8 rimbalzi). Per glibenissimo Wiley (14 punti), Ennis (15 punti) e Sulaimon (14 punti). 21.54 Niente da fare per la, che viene sconfitta per 105-88 dal Casademonted è a un passo dall’eliminazione dalla. 0-3 il record dei, mentre glisono ora a 3-1. FINALE: ...

